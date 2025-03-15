Ditutup Kemarin, Kemenag: 163.523 Calon Jamaah Lunasi Biaya Haji 2025

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan bahwa sebanyak 163.523 jamaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan biaya haji perjalanan ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 2025. Diketahui, pelunasan biaya haji telah dilakukan sejak 14 Februari -14 Maret kemarin.

"Hari ini bertambah 2.387 jamaah reguler yang melunasi biaya haji. Sehingga total pelunasan sampai terakhir sebanyak 163.523 jamaah haji reguler," kata Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain dikutip Sabtu (15/3/2025).

"Mereka yang melunasi terdiri atas, 158.451 jamaah berhak lunas sesuai nomor urut porsi dan 4.703 jamaah Lanjut Usia Prioritas," ujarnya.

Selain itu, ada 369 Petugas Haji Daerah atau PHD yang melunasi Bipih Reguler. Khusus PHD, pelunasan Bipih masih dibuka hingga 20 Maret 2025.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Untuk kuota haji reguler, terbagi atas: 190.897 jamaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jamaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD).

"Artinya, sampai penutupan hari ini, 80,43% kuota jamaah haji reguler sudah terisi," tuturnya.



(Arief Setyadi )