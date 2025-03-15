Serentak di 30 Provinsi, 365 Kaligrafer Bakal Tulis Mushaf Nusantara pada 19 Maret

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) akan menyelenggarakan acara Penulisan Mushaf Nusantara pada Rabu, 19 Maret 2025. Gelaran tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Nuzulul Quran 1446 H.

Sebanyak 365 kaligrafer terbaik, yang terdiri dari juara internasional, serta para pemenang MTQ nasional dan provinsi di bidang kaligrafi, akan berpartisipasi dalam acara ini. Kasubdit MTQ Kemenag, Rijal Ahmad Rangkuty, menjelaskan bahwa penulisan ini akan berlangsung selama 10 jam secara serentak di 30 provinsi.

"Hanya dalam waktu 10 jam dan berlangsung serentak di 30 provinsi," ujar Kasubdit MTQ Kemenag Rijal Ahmad Rangkuty dalam keterangannya, Sabtu (15/3/2025).

Rijal mengungkapkan, bahwa Mushaf Nusantara yang digunakan memiliki ukuran 100 x 70 cm dengan total 624 halaman. Terdapat 38 corak iluminasi yang menggambarkan beragam budaya di Nusantara.

"Penulisan Mushaf Nusantara akan mencatatkan dua rekor MURI, Penulisan Mushaf Alquran secara Serentak oleh Kaligrafer Terbanyak dan mushaf Alquran dengan Corak Iluminasi Nusantara Terbanyak," kata Rijal.

Soft launching Penulisan Mushaf Nusantara sendiri akan dilakukan pada peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara. Peluncuran ini akan ditandai dengan penorehan titik pertama pada halaman Mushaf Nusantara oleh Presiden Prabowo Subianto, yang secara simbolis menunjukkan dukungan penuh pemerintah terhadap pelestarian budaya Indonesia.

(Arief Setyadi )