Pengamat Beberkan Sederet Tantangan dalam Berantas Korupsi

JAKARTA – Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menyoroti pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai, pemberantasan korupsi kerap dianggap sebagai sandiwara karena praktik merampok uang negara masih terus berlangsung.

Korupsi di Indonesia, menurut Pieter, bukan hanya masalah yang harus diberantas, melainkan telah menjadi sistem yang dipertahankan oleh para penegak hukum sendiri. Mustahil masyarakat percaya institusi hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Mahkamah Agung ketika koruptor yang menyebabkan kerugian negara besar lolos.

"Bagaimana mungkin KPK bisa diandalkan jika ketuanya sendiri terlibat dalam mafia anggaran? Dan masih banyak kasus-kasus besar lainnya kemudian menguap dan hilang tanpa bekas," ujar Pieter Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Pieter juga mengkritik perilaku para elite yang berpura-pura berjuang untuk rakyat, padahal mereka adalah aktor utama dalam merampok kekayaan negara. Ia menilai korupsi di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

"Ironi terbesar terjadi ketika mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terjerat dalam pusaran korupsi itu sendiri. Meski terasa getir, namun fenomena memberantas sambil korupsi bukan lagi kasus yang mengejutkan," imbuhnya.