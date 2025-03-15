Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamat Beberkan Sederet Tantangan dalam Berantas Korupsi

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |20:36 WIB
Pengamat Beberkan Sederet Tantangan dalam Berantas Korupsi
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menyoroti pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menilai, pemberantasan korupsi kerap dianggap sebagai sandiwara karena praktik merampok uang negara masih terus berlangsung. 

Korupsi di Indonesia, menurut Pieter, bukan hanya masalah yang harus diberantas, melainkan telah menjadi sistem yang dipertahankan oleh para penegak hukum sendiri. Mustahil masyarakat percaya institusi hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Mahkamah Agung ketika koruptor yang menyebabkan kerugian negara besar lolos. 

"Bagaimana mungkin KPK bisa diandalkan jika ketuanya sendiri terlibat dalam mafia anggaran? Dan masih banyak kasus-kasus besar lainnya kemudian menguap dan hilang tanpa bekas," ujar Pieter Zulkifli dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Sabtu (15/3/2025).

Pieter juga mengkritik perilaku para elite yang berpura-pura berjuang untuk rakyat, padahal mereka adalah aktor utama dalam merampok kekayaan negara. Ia menilai korupsi di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

"Ironi terbesar terjadi ketika mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terjerat dalam pusaran korupsi itu sendiri. Meski terasa getir, namun fenomena memberantas sambil korupsi bukan lagi kasus yang mengejutkan," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/337/3188175/kpk-0czl_large.jpg
Berkas Perkara Dilimpahkan, Eks Bupati Koltim Cs Segera Diadili di Kasus Proyek RSUD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176754/gedung_kpk-DQgl_large.jpg
KPK soal 57 Mantan Pegawai Ingin Kembali Bertugas: Tunggu Proses di KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174230/menteri_haji_dan_umrah-W8kt_large.jpg
Menteri Haji dan Umrah Datang ke KPK, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172609/korupsi-0ivd_large.jpg
KPK Geledah Rumah Gubernur Kalbar Terkait Kasus Jalan di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172383/kpk-pmFz_large.jpg
KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168831/kpk-kC7E_large.jpg
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Dugaan Suap Katalis di Pertamina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement