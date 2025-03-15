Yayasan Raden dan Inkindo DKI Gelar Pengobatan Gratis ke Korban Banjir Kampung Melayu

JAKARTA – Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat luas, khususnya warga Jakarta korban banjir beberapa hari lalu, Yayasan Raden dan Inkindo DKI Jakarta memberikan pengobatan gratis bagi warga korban banjir di Jalan Kebon Pala II, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Ketua Yayasan Raden, Rr Neti Herawati, mengatakan, pihaknya bersyukur bisa kembali berbuat untuk masyarakat yang terdampak banjir.

“Karena paska banjir biasanya banyak keluhan masyarakat akan kesehatan, untuk itulah Yayasan Raden bersama Inkindo DKI Jakarta hadir ditengah warga korban banjir untuk memberikan pengobatan gratis,” ujar Neti, Sabtu (15/3/2025).

“Sementara untuk anak-anak juga kita bagikan kue serta susu agar mereka tidak trauma atas peristiwa banjir beberapa waktu lalu,”ucapnya.

Pengobatan gratis yang dilakukannya yaitu berupa pengecekan gula darah hingga pemberian vitamin kepada korban banjir.

“Disamping pengobatan gratis kami juga melayani pengecekan gula darah maupun asam urat, dan kami juga memberikan vitamin agar masyarakat korban banjir tetap bisa bekerja dengan baik, tanpa gangguan kesehatan,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Inkindo DKI Jakarta, Pung S Zulkarnain, menambahkan, pihaknya hadir untuk membantu warga masyarakat terdampak banjir Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kalau hari Kamis kemarin kita hadir di RW 07 Cililitan dan RW 06 Cililitan di Condet, maka hari ini kami hadir di RW 04 Kampung Melayu,”ungkapnya.

“Dan kita bersyukur ada 500 orang lebih, mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter, ini atas bantuan dari pengurus dan anggota Inkindo DKI Jakarta serta Yayasan Raden,”sambungnya.