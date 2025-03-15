Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramadhan 2025, KPN Corp Gelar Buka Puasa dan Berbagi Bersama

Sucipto , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |12:02 WIB
Ramadhan 2025, KPN Corp Gelar Buka Puasa dan Berbagi Bersama
JAKARTA - KPN Corp menggelar acara buka puasa bersama dengan mengusung tema "Where Differences Blossom into Beauty” di Gama Tower, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri karyawan dan anak-anak yang kurang mampu.

Acara ini menekankan pentingnya persatuan dan toleransi di antara karyawan. Tema ini diharapkan dapat mencerminkan semangat kebersamaan, di mana perbedaan justru menjadi kekuatan yang menyatukan.

 "Acara buka puasa kita hari ini bertema 'Where Differences Blossom into Beauty', sebuah tema yang menggambarkan betapa indahnya kebersamaan dan kolaborasi kita, di tengah perbedaan yang kita miliki," ujar salah satu Top Management KPN Corp, Brian J. Chen, dikutip Sabtu (15/3/2025).  

Menurutnya, perbedaan-perbedaan ini justru menjadi kekuatan dan keindahan yang unik bagi perusahaan.

“Saya sangat bangga dengan toleransi dan persatuan yang telah kita bangun selama ini," tutup Brian.

Tema ini semakin diperkuat oleh kehadiran Ustadz Handy Bonny sebagai bintang tamu spesial. Dalam ceramahnya, ustadz asal Bandung ini menekankan bahwa perbedaan yang ada seharusnya dipupuk menjadi sesuatu yang indah.

Acara buka puasa bersama ini juga turut menghadirkan penampilan KPN Got Talent, serta permainan seru bertema Ramadan. Selain itu, KPN juga membagikan Snack on the Go kepada seluruh karyawan.

Sebagai bagian dari kegiatan berbagi di bulan Ramadhan, KPN juga memberikan bingkisan Ramadhan kepada anak-anak TK Sekar dan SAAJA, yakni dua yayasan sekolah untuk anak-anak kurang mampu.

 

