Rumah Makan Cobek Ulek Bekasi Ludes Terbakar

JAKARTA - Sebuah rumah makan di kawasan Ujung Harapan, Babelan, Bekasi dilaporkan terbakar pada Sabtu (15/3/2025). Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kebakaran itu diketahui dari sebuah postingan @infobekasi. Dalam akun itu, nampak sebuah video menampilkan api membara sebuah rumah makan yang ada di pinggir halan.

"Rumah Makan Cobek Ulek di Ujung Harapan, Babelan mengalami kebakaran. Tim damkar sudah di lokasi dan melakukan penanganan, Sabtu, 15 Maret 2025," demikian keterangan dalam postingan @infobekasi.

Peristiwa kebakaran itu, juga dibenarkan oleh Danton 2 Dinas Damkar Kabupaten Bekasi Salimi. Ia berkaamta, pemilik rumah makan melaporkan kejadian kebakaran pada pukul 08.56 WIB

"Menurut info rumah makan cobek, dapat laporan jam 08.56 WIB," terang Salimi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.