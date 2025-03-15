Rano Karno Telusuri Terowongan Silahturahmi Masjid Istiqlal-Gereja Katedral: Keberagaman Tumbuh dan Harmoni

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno alias 'Si Doel' menelusuri terowongan silahturahmi yang menjadi penghubung antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di Jakarta Pusat itu usai menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jumat 14 Maret 2025.

Rano mengatakan keberagaman di Jakarta telah tumbuh dalam harmoni sejak dulu. Ia menyebut bahwa Istiqlal dan Katedral menjadi simbol solidaritas di Jakarta.

"Usai menunaikan Sholat Jumat di Masjid Istiqlal, saya menyusuri Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan dua rumah ibadah besar di Jakarta. Langkah saya berlanjut hingga keluar dari Katedral Jakarta, merasakan langsung bagaimana keberagaman di kota ini telah tumbuh dalam harmoni sejak dulu," ucap Rano dalam laman Instagram @h.ranokarno dikutip, Sabtu (15/3/2025).

Dirinya pun mengingat memori masa kecilnya tentang masjid dan gereja yang berada di tengah kota Jakarta tersebut.

"Ini yang luar biasa, ini kisah kisah kecil yang enggak bisa saya lupa antara Istiqlal dengan Katedral ini sejarah karena di tengah ini lapangan sepakbola dulu waktu saya kecil, saya selalu berlatih bola disitu. Jadi dua tempat ini bagi saya nggak asing, nggak aneh inilah solidaritas Jakarta ada disini," tambahnya.

Rano menekankan Masjid Istiqlal dan Katedral bukan sekadar bangunan, tapi simbol kuat bahwa perbedaan bisa berdampingan dan saling menguatkan.

"Mari terus jaga toleransi dan semangat gotong royong, agar Jakarta selalu menjadi rumah yang damai dan penuh keberkahan bagi semua," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)