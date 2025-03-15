Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Karno Telusuri Terowongan Silahturahmi Masjid Istiqlal-Gereja Katedral: Keberagaman Tumbuh dan Harmoni

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |12:15 WIB
Rano Karno Telusuri Terowongan Silahturahmi Masjid Istiqlal-Gereja Katedral: Keberagaman Tumbuh dan Harmoni
Wagub Rano Karno telusuri terowongan silaturahmi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral (Foto : Instagram/@h.ranokarno)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno alias 'Si Doel' menelusuri terowongan silahturahmi yang menjadi penghubung antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di Jakarta Pusat itu usai menunaikan ibadah salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jumat 14 Maret 2025. 

Rano mengatakan keberagaman di Jakarta telah tumbuh dalam harmoni sejak dulu. Ia menyebut bahwa Istiqlal dan Katedral menjadi simbol solidaritas di Jakarta. 

"Usai menunaikan Sholat Jumat di Masjid Istiqlal, saya menyusuri Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan dua rumah ibadah besar di Jakarta. Langkah saya berlanjut hingga keluar dari Katedral Jakarta, merasakan langsung bagaimana keberagaman di kota ini telah tumbuh dalam harmoni sejak dulu," ucap Rano dalam laman Instagram @h.ranokarno dikutip, Sabtu (15/3/2025).

Dirinya pun mengingat memori masa kecilnya tentang masjid dan gereja yang berada di tengah kota Jakarta tersebut.

"Ini yang luar biasa, ini kisah kisah kecil yang enggak bisa saya lupa antara Istiqlal dengan Katedral ini sejarah karena di tengah ini lapangan sepakbola dulu waktu saya kecil, saya selalu berlatih bola disitu. Jadi dua tempat ini bagi saya nggak asing, nggak aneh inilah solidaritas Jakarta ada disini," tambahnya.

Rano menekankan Masjid Istiqlal dan Katedral bukan sekadar bangunan, tapi simbol kuat bahwa perbedaan bisa berdampingan dan saling menguatkan. 

"Mari terus jaga toleransi dan semangat gotong royong, agar Jakarta selalu menjadi rumah yang damai dan penuh keberkahan bagi semua," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190761//rano_karno-kpYf_large.jpg
Rano Karno Sebut Pemprov DKI Terus Salurkan Bantuan ke Wilayah Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185264//pemerintah-4OGw_large.jpg
Angka Depresi Warga Jakarta Lampaui Nasional, Rano Karno: Perlu Survei Serius!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185254//pemerintah-afUu_large.jpg
Cerita Rano Karno Jualan Burung Semasa Kecil untuk Menyambung Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182531//rano-VkhT_large.jpg
Pemprov DKI Evaluasi Standar Keamanan Sekolah Pascaledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182495//rano-nQ4Y_large.jpg
Wagub Rano Karno Jenguk Korban Ledakan SMAN 72 di RS Yarsi, Ungkap Kondsi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180897//banjir-F97M_large.jpg
Delapan Tanggul di Jakarta Jebol Akibat Hujan Lebat, Ini Daftar Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement