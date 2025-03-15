Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Wanita di Tamansari Ditemukan Tewas Misterius di Dalam Toren Air

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |13:50 WIB
Heboh! Wanita di Tamansari Ditemukan Tewas Misterius di Dalam Toren Air
Heboh! Wanita di Tamansari Ditemukan Tewas Misterius di Dalam Toren Air
JAKARTA- Warga Tamansari dihebohkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin wanita berinisial TMS di sebuah penampungan air atau toren di rumahnya Jalan Keadilan Dalam 1 RT 2/RW 1, Keagungan, Tamansari, Jakarta Barat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan penemuan mayat berawal dari saksi yang merupakan saudara korban hendak mengunjungi kediamannya dan tidak ada jawaban dengan kondisi pintu terkunci.

"Saksi mencoba memaksa masuk ke dalam rumah korban dengan membuka kunci melalui jendela karena korban tinggal seorang diri,” ujar Ade Sabtu (15/3/2025).

“Setelah masuk ke dalam rumah mendapati korban sudah dalam keadaan posisi tengkurap di sebuah penampungan air lantai satu rumah korban,"sambungnya.

Selanjutnya, saksi mata lalu menghubungi Ketua RW setempat untuk mengecek kondisi korban dan didapati sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Ade menyebut berdasarkan keterangan saksi bahwa korban memiliki penyakit insomnia. Korban diduga terpleset dan masuk ke dalam penampungan air.

"Korban mempunyai penyakit insomnia yang diharuskan meminum obat jika ingin tidur, diduga korban meninggal dunia dikarenakan tergelincir dan masuk ke dalam penampungan air," ucapnya.

 

