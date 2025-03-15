Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anggota Patwal Pepet Pemotor di Jalur Puncak, Kasatlantas Minta Maaf

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |14:24 WIB
Anggota Patwal Pepet Pemotor di Jalur Puncak, Kasatlantas Minta Maaf
Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama (Foto : Okezone/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Anggota Patwal Aipda H, yang memepet pemotor di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor diberhentikan dari tugasnya. Anggota tersebut dalam pemeriksaan untuk nantinya diberikan sanksi.

"Yang bersangkutan sudah dicopot, sekarang sedang diperiksa. Kemudian nanti hasil pemeriksaan akan keluar untuk hukuman," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Mapolres Bogor, Sabtu (15/3/2025).

Di samping itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang terjadi. 

"Saya sebagai Kasat Lantas memohon maaf bila mana memang anggota kami terjadi kesalahpahaman di jalan menyebabkan viral di medsos," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar video anggota Patwal yang dinarasikan menendang pemotor di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada Jumat 15 Maret 2025.
Dalam video beredar, tampak anggota polisi yang mengendarai motor BM memepet seorang pemotor. Pemotor itu terlihat sampai terperosok ke sisi jalan.

Di belakangnya, terdapat seorang pria turun dari mobil warna putih dan menghampiri pemotor tersebut.

Namun, diketahui pemotor tersebut bukan ditendang. Melainkan dipepet oleh dan terkena besi engine guard motor polisi hingga nyaris terjatuh.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lalu Lintas Puncak Patwal
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/25/3188195//jalan_jalan-T2kr_large.jpg
4 Rekomendasi Tempat Wisata Liburan Natal dan Tahun Baru Dekat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187829//menkeu_purbaya_yudhi_jajal_moge_patwal-Ap4T_large.jpg
Spesifikasi Moge Patwal yang Dijajal Menkeu Purbaya, Harganya Tembus Rp1,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187731//menkeu_purbaya-zUsr_large.jpg
Viral Momen Iseng Menkeu Purbaya Naik Moge Patwal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179120//pengalihan-xoBX_large.jpg
Catat! Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178889//syafrin-89QL_large.jpg
Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Besar-besaran, Jalan Sudirman-Thamrin Ditutup Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178197//pohon-KjI0_large.jpg
Jalan Kaliabang Tengah Bekasi Macet Total, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement