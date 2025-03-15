Anggota Patwal Pepet Pemotor di Jalur Puncak, Kasatlantas Minta Maaf

BOGOR - Anggota Patwal Aipda H, yang memepet pemotor di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor diberhentikan dari tugasnya. Anggota tersebut dalam pemeriksaan untuk nantinya diberikan sanksi.

"Yang bersangkutan sudah dicopot, sekarang sedang diperiksa. Kemudian nanti hasil pemeriksaan akan keluar untuk hukuman," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama kepada wartawan di Mapolres Bogor, Sabtu (15/3/2025).

Di samping itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang terjadi.

"Saya sebagai Kasat Lantas memohon maaf bila mana memang anggota kami terjadi kesalahpahaman di jalan menyebabkan viral di medsos," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar video anggota Patwal yang dinarasikan menendang pemotor di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada Jumat 15 Maret 2025.

Dalam video beredar, tampak anggota polisi yang mengendarai motor BM memepet seorang pemotor. Pemotor itu terlihat sampai terperosok ke sisi jalan.

Di belakangnya, terdapat seorang pria turun dari mobil warna putih dan menghampiri pemotor tersebut.

Namun, diketahui pemotor tersebut bukan ditendang. Melainkan dipepet oleh dan terkena besi engine guard motor polisi hingga nyaris terjatuh.

(Angkasa Yudhistira)