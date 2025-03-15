Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Ojol Lewat Trotoar, Marahi Bapak-Bapak yang Sedang Duduk

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |14:50 WIB
Viral Ojol Lewat Trotoar, Marahi Bapak-Bapak yang Sedang Duduk
Viral Ojol Lewat Trotoar, Marahi Bapak-Bapak yang Sedang Duduk (Foto : Instagram/@infojabodetabekjur24)
A
A
A

JAKARTA - Seorang driver ojek online (ojol) dengan seragam lengkap jadi viral di media sosial usai bersitegang dengan bapak-bapak yang sedang duduk di trotoar. Diduga peristiwa itu terjadi di Jalan Gatot Subroto sekitaran Bendungan Hilir (Benhil).

Berdasarkan unggahan video akun instagram @infojabodetabekjur24, terlihat banyak pengendara motor yang mengantre hendak melewati trotoar, namun terhalang bapak-bapak yang tengah santai, duduk di bawah tiang, tepat di tengah trotoar.

Awalnya ojol yang berada di barisan depan itu nampak beradu argumen dengan bapak-bapak tersebut, seolah meminta agar diberi jalan. Namun, bapak-bapak itu tak mengindahkannya, dan hanya bergeser sedikit.

Driver Ojol itu pun nampak kesal, dan menarik gas motornya berkali-kali sambil berusaha melewati bapak tersebut. Setelah berhasil lewat, bukannya meminta maaf, sang ojol justru terlihat seperti memaki, dan menyebabkan bapak-bapak itu menunjuk driver ojol.

Tidak begitu jelas apa yang mereka ucapkan, namun jika melihat respons bapak yang duduk di trotoar, sepertinya ojol tersebut memarahi bapak itu.

Video yang diunggah akun tersebut pun mendapatkan sejumlah komentar dari pengguna instagram. Tidak sedikit dari mereka mengumpat pada ojol yang arogan. Sudah salah motor lewat troroar, ngotot pula.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
