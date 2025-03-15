Geger, Mayat Misterius Ditemukan di Saluran Air Sunter Agung Jakut

JAKARTA - Warga Jalan Kedondong RT 10/ RW 6, Sunter Agung, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan mayat pria tunawisma tanpa identitas atau Mr X pada Jumat 14 Maret 2025. Mayat tersebut ditemukan di sebuah saluran air dengan posisi mengambang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan kronologi berawal mayat ditemukan sekitar pukul 13.00 WIB di saluran air kawasan Sunter Agung.

"Telah ditemukan di saluran air seorang mayat laki-laki tanpa identitas (tunawisma). Saksi melintas di jalan kedondong setelah salat Jumat dalam kondisi mengambang," kata Ade dalam keterangannya dikutip, Sabtu (15/3/2025).

Ade mengatakan, tidak ada tanda adanya bekas penganiayaan pada tubuh jenazah Mr X saat proses identifikasi. Saat ini, kasus itu ditangani Polsek Tanjung Priok.

"Saat diperiksa oleh petugas tidak ditemukan tanda-tanda adanya penganiayaan," ujarnya.

(Arief Setyadi )