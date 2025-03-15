Wanita Paruh Baya di Tanjung Priok Ditemukan Tewas Diduga Korban Pembunuhan

Wanita Paruh Baya di Tanjung Priok Ditemukan Tewas Diduga Korban Pembunuhan (Foto Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Seorang wanita paruh baya berinisial SSK (59) ditemukan tewas di sebuah kamar mandi rumah di Jalan 102 Terusan RT 4/ RW 6, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (14/3) sekitar pukul 11.00 WIB.

"Kondisi korban saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di kamar mandi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Ade menjelaskan kronologi berawal dari keterangan saksi tetangga mencurigai korban tidak terlihat sejak Kamis 13 Maret 2025, sore dikarenakan korban tinggal seorang diri.

"Saksi didampingi warga mengecek kerumah korban ternyata korban sudah meninggal di kamar mandi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Priok," ujarnya.

Ade menyebut sejumlah barang bukti diamankan dari tempat kejadian perkara (TKP) diantaranya catatan hutang, catatan diary, tas, pakaian, 2 bilah pisau dapur, sebilah pisau buah, satu gunting dan hasil visum sementara.

"Korban dibawa ke RS Polri Kramatjati," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)