2 Pria di Kemayoran Dibegal, Motor dan HP Raib Digasak Kawanan Pelaku

JAKARTA - Dua pria berinisial AMF dan MA menjadi korban pencurian dengan kekerasan di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat 14 Maret 2025 sekitar pukul 20.30 WIB. Sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi B 3671 PMP dan telepon genggam digasak kawanan orang tidak dikenal (OTK).

"Pelaku dalam penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya dikutip, Sabtu (15/3/2025).

Ade menjelaskan, kronologi saat korban mengendarai sepeda motor berboncengan di Jalan Kebon Kosong dari arah jalur cepat ke lambat dibuntuti segerombolan OTK menggunakan sepeda motor.

"Langsung menghalang korban dan memukuli serta merampas sepeda motor sehingga korban mengalami luka memar dan luka lecet di sekujur tubuh," ucapnya.

Lebih lanjut, kasus pencurian dan kekerasan tersebut kini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Pusat.



(Arief Setyadi )