HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gagal Standing, Pemotor Nyungsep ke Saluran Air di Cileungsi Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |19:50 WIB
Gagal Standing, Pemotor Nyungsep ke Saluran Air di Cileungsi Bogor
Gagal standing, pemotor nyungsep ke saluran air di Cileungsi, Bogor (Foto: Ist/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Petugas Damkar mengevakuasi motor yang terjun ke dalam saluran air di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Beruntung, pengemudi motor berhasil selamat dalam kecelakaan tersebut. 

Dalam video yang dilihat Okezone, peristiwa itu terjadi pada Jumat 14 Maret 2025. Tampak petugas Damkar tengah berupaya mengangkat motor jenis metik dari saluran air yang cukup dalam.

Petugas mengikat selang Damkar ke bodi motor untuk memudahkan evakuasi. Dengan perlahan, motor tersebut ditarik dan berhasil diangkat.

Terpisah, Anggota Damkar Sektor Cileungsi Mail mengatakan peristiwa itu terjadi ketika pengendara motor sedang mengarah pulang dari Metland Transyogi melewati Gerbang Pasir Angin.

"Di depan Masjid Jami Baitussalam dia tarik gas mau standing/ jumping gitu," kata Mail kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Namun, pengendara tersebut kehilanhan keseimbangan karena gas motor nyangkut. Hingga akhirnya, motor mengarah ke saluran air tersebut.

"Motornya ke cebur orangnya loncat langsung ke jalan. Katanya nyangkut gak balik lagi gasnya," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
