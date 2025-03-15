Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembunuh Wanita Paruh Baya di Tanjung Priok Ditangkap

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |18:49 WIB
Pembunuh Wanita Paruh Baya di Tanjung Priok Ditangkap (Foto Ilustrasi : Freepik)
JAKARTA - Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap S terduga pelaku pembunuhan wanita paruh baya berinisial SSK (59) di Jalan 102 Terusan RT 4/ RW 6, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 14 Maret 2025. Pelaku diamankan di kawasan Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu (15/3/2025) pagi.

"Terkait dengan perkara pembunuhan ini sudah kami amankan pelakunya. Pelaku atas nama S diamankan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di daerah Cilincing," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

Ade mengatakan penangkapan pelaku pembunuhan berkat kesigapan Tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Ia tegaskan tidak ada ruang kepada pelaku kejahatan akan segera ditangkap.

"Polisi selalu ada 24 jam, kami tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan dan akan kami tangkap. Hubungi 110 jika membutuhkan bantuan polisi," ucapnya.

Sebelumnya, seorang wanita paruh baya berinisial SSK (59) ditemukan tewas di sebuah kamar mandi rumah di Jalan 102 Terusan RT 4/ RW 6, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (14/3) sekitar pukul 11.00 WIB. 

"Kondisi korban saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal di kamar mandi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan.

 

