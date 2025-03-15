Sadis! Pelaku Bunuh Wanita Paruh Baya dengan Hantaman Linggis ke Kepala

Pelaku Bunuh Wanita Paruh Baya dengan Hantaman Linggis ke Kepala (Foto Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pelaku pembunuhan wanita paruh baya berinisial SSK (59) di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara secara sadis menghantam linggis ke kepala.

Menurutnya motif pelaku berinisial S, sadis menghabisi nyawa SSK dipicu sakit hati saat ditagih utang oleh korban.

"Modusnya pelaku menghajar kepala korban dengan menggunakan linggis karena pelaku sakit hati ditagih utang oleh korban," ujar Ade kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Ade mengatakan pelaku diamankan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara.

"Terkait dengan perkara pembunuhan ini sudah kami amankan pelakunya. Pelaku atas nama S diamankan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya di daerah Cilincing," ucapnya.

Ade mengatakan bahwa penangkapan pelaku pembunuhan berkat kesigapan Tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Ia tegaskan tidak ada ruang kepada pelaku kejahatan akan segera ditangkap.

"Polisi selalu ada 24 jam, kami tidak memberikan ruang kepada pelaku kejahatan dan akan kami tangkap. Hubungi 110 jika membutuhkan bantuan polisi," ucapnya.

(Angkasa Yudhistira)