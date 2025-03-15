Korsleting Listrik, Kebakaran Melahap Rumah di Warakas Jakut

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Kampung Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara Sabtu (15/3/2025) petang. Rumah milik PA ludes dilalap api.

"Kebakaran rumah tinggal di Jalan Kampung Bahari, Warakas berhasil dipadamkan oleh 8 unit mobil dan 40 personel," ujar Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan, Sabtu (15/3/2025).

Kebakaran tersebut dilaporkan oleh warga, PA ke petugas Dinas Gulkarmat Jakarta pada Sabtu sekira pukul 18.48 WIB. Sebanyak 8 unit mobil dan 40 personel lantas menuju ke lokasi kejadian guna melakukan pemadaman api yang membakar rumah tinggal tersebut.

Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas dan penanganan kebakaran dinyatakan selesai pada sekira pukul 19.14 WIB. Tak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut, hanya kerugian materiil yang masih dilakukan pendataan.

"Dugan penyebabnya korsleting listrik," tutur Satriadi.

Kebakaran sendiri berawal saat warga mendengar percikan dan mencium bau asap, yang mana api muncul dan membesar di halaman belakang rumah salah satu warga. Warga lantas berusaha memadamkan api, hanya saja tak berhasil hingga akhirnya petugas tiba di lokasi kejadian melakukan pemadaman api.

(Arief Setyadi )