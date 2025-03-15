Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabung Gas Meledak, 3 Rumah di Depok Porak-poranda

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |20:49 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok)
DEPOK - Sebanyak tiga rumah tinggal porak-poranda akibat tabung gas bocor dan meledak di Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok pada Sabtu (15/3/2025).

Plt. Kepala Bidang Pengendalian Operasional (Kabid PO) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati mengatakan, terdapat seorang pemilik rumah yang menjadi korban mengalami luka-luka. Namun sudah dilarikan ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. 

"Ada korban pemilik rumah luka. Sudah dibawa ke faskes terdekat," kata Tessy saat dikonfirmasi, Sabtu.

Menurut Tessy, ledakan gas membuat tiga rumah terdampak. Sejumlah personel dikerahkan dalam proses evakuasi bangunan rawa runtuh. 

"Gas bocor, meledak, 3 rumah terdampak , saat ini sedang dilakukan evakuasi bangunan rawan runtuh," ujarnya.
 

(Arief Setyadi )

      
