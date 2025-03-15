Tabung Gas Meledak, 3 Rumah di Depok Porak-poranda

DEPOK - Sebanyak tiga rumah tinggal porak-poranda akibat tabung gas bocor dan meledak di Bojong Pondok Terong, Cipayung, Depok pada Sabtu (15/3/2025).

Plt. Kepala Bidang Pengendalian Operasional (Kabid PO) Dinas Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Tessy Haryati mengatakan, terdapat seorang pemilik rumah yang menjadi korban mengalami luka-luka. Namun sudah dilarikan ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat.

"Ada korban pemilik rumah luka. Sudah dibawa ke faskes terdekat," kata Tessy saat dikonfirmasi, Sabtu.

Menurut Tessy, ledakan gas membuat tiga rumah terdampak. Sejumlah personel dikerahkan dalam proses evakuasi bangunan rawa runtuh.

"Gas bocor, meledak, 3 rumah terdampak , saat ini sedang dilakukan evakuasi bangunan rawan runtuh," ujarnya.



(Arief Setyadi )