HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gandeng Komunitas Motor, Polantas Blusukan di Jakarta Bagikan Takjil dan Buku Cerita Anak

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 15 Maret 2025 |21:08 WIB
Gandeng Komunitas Motor, Polantas Blusukan di Jakarta Bagikan Takjil dan Buku Cerita Anak
Polantas Polda Metro Jaya bagikan takjil (Foto: Dok Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya secara konsisten menggelar aksi sosial selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah/2025. Aksi sosial kali ini berupa pembagian takjil dan buku cerita anak kepada masyarakat.

“Aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian kami (Polantas) kepada masyarakat, khususnya pengendara yang masih di jalan ketika waktu berbuka puasa. Dengan berbagi takjil, harapannya dapat meringankan perjalanan mereka,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, Sabtu (15/3/2025).

Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, kali ini Ditlantas Polda Metro Jaya menggandeng komunitas motor dalam pelaksanaan pembagian takjil dan buku cerita anak kepada masyarakat. Tiga komunitas motor itu antara lain Club Vespa, Club X-Max dan X-Track Jakarta.

“Pembagian takjil berupa nasi box, kolak, air mineral dan buku cerita anak dilaksanakan Ditlantas Polda Metro Jaya dengan menggandeng komunitas motor Club Vespa, Club X-Max dan X-Track Jakarta,” Kata Kombes Pol Latif.

Adapun Lokasi yang menjadi sasaran aksi sosial kali adalah di slum area di antaranya di Jalan Kemang Utara IX GG H Wahab RT 02 RW 05 Kelurahan Duren Tiga, Jalan Pancoran Buntu 2 Kelurahan Pancoran Kecamatan Pancoran serta lapak samping Gereja Rehobot Jalan Pangadegan Utara Raya RT 03 RW 08 Kelurahan Pangadegan.

Dalam kesempatan ini, Polantas juga melakukan sosialisasi dan imbauan keselamatan berlalu lintas. Harapannya, melalui aksi sosial ini akan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

“Polantas tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, namun juga hadir ditengah-tengah masyarakat untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Selain itu, ini juga menjadi wujud syukur kami dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, sekaligus untuk meningkatkan iman dan takwa selama bulan suci Ramadhan,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
