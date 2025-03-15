Kerugian Akibat Kebakaran Rumah di Ciracas Capai Puluhan Juta Rupiah

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah milik warga, PB di kawasan Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu (15/3/2025) sore tadi membuat rumah tersebut ludes dilalap api. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai Rp20 juta.

"Kebakaran rumah tinggal di Jalan Komplek Polri, Blok H, Ciracas, Jakarta Timur terjadi pada sekira pukul 15.08 WIB," ujar Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan pada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Petugas menerima berita adanya dugaan kebakaran rumah tinggal di kawasan Ciracas pada sekira pukul 15.08 WIB. Sebanyak 4 unit mobil dan 17 personel Dinas Gulkarmat Jakarta pun dikerahkan ke lokasi guna pemadaman.

"Api berhasil dipadamkan dan operasi pemadaman dinyatakan selesai pada sekira pukul 15.41 WIB," katanya.

Meski tak ada korban jiwa dalam insiden itu, kerugian ditaksir mencapai Rp20 juta, yang mana kerusakan pada instalasi kelistrikan. Adapun berdasarkan keterangan saksi, api diduga berasal dari pinggir lemari kayu yang tiba-tiba terdapat nyala api hingga membesar yang diakibatkan dari kabel terbakar di samping lemari.



