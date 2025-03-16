Gangster di Kemayoran Jakpus Keroyok dan Rampas Motor Remaja, 4 Orang Ditangkap

JAKARTA - AMH (18) dan dua orang lainnya menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh gerombolan bermotor di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain dikeroyok, para pelaku juga merampas motor milik korban.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus menerangkan kejadian itu terjadi pada Jumat (14/3) sekira pukul 20.30 WIB. Kejadian bermula saat AMH bersama dua rekannya hendak membeli jaket di kawasan Sunter.

Namun, ketika melintas di Jalan Kebon Kosong, mereka dihadang oleh gerombolan bermotor yang berjumlah 30 orang. “Korban diberhentikan oleh sekelompok remaja dengan sekitar 30 orang,” kata Firdaus, Minggu (16/3/2025).

Tanpa basa-basi, para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban. Tak hanya itu, pelaku juga merampas satu unit motor dan ponsel milik para korban.

“Segerombolan orang yang tidak dikenal tersebut langsung membawa motor korban dan 1 unit hanphone milik teman korban,” ujar dia.

Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke polisi. Alhasil, sebanyak empat orang berinisial AA, MFR (17), OF (17), ANM (19) telah ditangkap.

“Saat ini tim lidik Satreskrim Metro Jakarta Pusat sedang melakukan pengembangan pelaku lain nya dan mencari sepeda motor serta HP milik korban,” jelasnya.

(Puteranegara Batubara)