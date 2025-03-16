Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rombongan yang Terjaring OTT di Sumsel Dibawa ke Gedung KPK, Langsung Diperiksa Intensif

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |10:12 WIB
Rombongan yang Terjaring OTT di Sumsel Dibawa ke Gedung KPK, Langsung Diperiksa Intensif
Rombongan yang Terjaring OTT di Sumsel Dibawa ke Gedung KPK. Foto: Okezone/Khabibi.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan pada Sabtu, 15 Maret 2025. 

Usai tertangkap, mereka kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Minggu (16/3/2026) untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Rombongan para pihak tertangkap itu tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 09.52 WIB. Mereka dibawa ke Kantor Lembaga Antirasuah dengan mengenakan tujuh mobil minibus. 

Setibanya di lokasi, mereka langsung digiring menuju ruang pemeriksaan dan tidak melewati lobby utama Gedung Merah Putih KPK. 

Belum ada keterangan resmi berapa jumlah pihak yang diamankan yang diterbangkan ke Jakarta. 

 

