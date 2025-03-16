Gempa M4,7 Guncang Selayar Sulawesi Selatan

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo (M) 4,7 mengguncang Barat Daya Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Minggu siang ini. Kedalaman berada di 398 kilometer.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa itu terjadi pukul 10.44 WIB, Minggu (16/3/2025). Adapun koordinat gempa berada di 7.41 Lintang Selatan dan 120.50 Bujur Timur.

#Gempa Mag:4.7, 16-Mar-2025 10:44:43WIB, Lok:7.41LS, 120.50BT (124 km BaratDaya SELAYAR-SULSEL), Kedlmn:398 Km,” demikian keterangan yang ditulis BMKG yang dilihat Okezone.