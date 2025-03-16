Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Arus Mudik Diintai Cuaca Ekstrem, Warga Diimbau Waspada Hujan Lebat, Banjir hingga Longsor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |12:31 WIB
Arus Mudik Diintai Cuaca Ekstrem, Warga Diimbau Waspada Hujan Lebat, Banjir hingga Longsor
Ilustrasi Mudik. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak arus mudik bakal diselimuti cuaca ekstrem berupa hujan deras.

BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrem yang terjadi sebelumnya dipicu oleh beberapa gangguan atmosfer, termasuk sirkulasi siklonik di beberapa perairan Indonesia, aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Rossby Ekuator dan Kelvin. 

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto menjelaskan bahwa kombinasi faktor ini memperkuat pertumbuhan awan hujan, sehingga meningkatkan potensi hujan.

"Dalam beberapa hari mendatang, potensi hujan lebat masih berpeluang terjadi di berbagai wilayah, terutama di Sumatra Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan," kata Guswanto dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Guswanto juga mengimbau pemudik yang melewati jalur-jalur tersebut untuk berhati-hati lantaran berpotensi longsor dan banjir. Beberapa ruas jalan tol pun berpotensi tergenang.

 

Halaman:
1 2
      
