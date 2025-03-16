Mutasi Pati TNI, Mayjen Novi Helmy Jabat Direktur Utama Bulog

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto melakukan mutasi dan rotasi terhadap 86 perwira tinggi TNI. Dalam mutasi kali ini, Agus menunjuk Mayjen TNI, Novi Helmy Prasetya sebagai Staf Khusus (Stafsus) Panglima TNI.

Novi bakal meninggalkan jabatannya selaku Danjen Akademi TNI. Dalam keputusan itu, Novi Helmy dimutasi dalam rangka penugasan sebagai Direktu Utama Bulog.

"Novi Helmy jabatan baru Stafsus Panglima TNI, untuk penugasan sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog," tulis keterangan dalam surat keputusan tersebut, dikutip Minggu (16/3/2025).