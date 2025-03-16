Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Revisi UU TNI untuk Perkuat Pertahanan Negara dan Profesionalisme Prajurit

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |16:45 WIB
Revisi UU TNI untuk Perkuat Pertahanan Negara dan Profesionalisme Prajurit
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto mengatakan, Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mayjen Hariyanto menegaskan, bahwa revisi UU TNI ini bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain, dan juga penyesuaian dalam menghadapi ancaman baik ancaman militer maupun nonmiliter. 

"Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pengaturan yang lebih jelas terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI. Kapuspen TNI menegaskan, bahwa mekanisme dan kriteria penempatan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI. 

"Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
