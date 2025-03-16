Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MA Kabulkan PK Antam, PK Crazy Rich Surabaya Budi Said Dibatalkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |19:35 WIB
MA Kabulkan PK Antam, PK Crazy Rich Surabaya Budi Said Dibatalkan
MA Kabulkan PK Antam, PK Crazy Rich Surabaya Budi Said Dibatalkan
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan PT Aneka Tambang (Antam), Tbk. dalam kasus melawan Budi Said.

Adapun putusan tertanggal 11 Maret dengan nomor 815 PK/PDT/2024 itu membatalkan putusan PK 1 yang sebelumnya dimenangkan 'crazy rich' asal Surabaya itu. Sidang putusan ini diketok ketua majelis hakim Suharto, dengan 4 anggota majelis hakim lainnya, yakni Syamsul Ma'arif, Prof. Hamdi, Lucas Prakoso, dan Agus Subroto.

"Amar putusan kabul PK, batal PK 1, adili kembali, tolak gugatan," demikian bunyi putusan yang disampaikan MA melalui laman resminya, Minggu (16/3/2025).

Untuk kasus ini, selain terhadap Budi Said, Antam mengajukan permohonan PK terhadap 4 orang atau obyek lainnya, yakni Endang Kusmoro (Kepala BELM Surabaya) dan Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang (Antam), Tbk. Dua lainnya adalah Yosep Purnama selaku Vice President Precious Metal Sales and Marketing pada UBPP-LM Antam dan PT INJ.

Selain mengabulkan permohonan Antam, putusan MA juga menggugurkan putusan PK 1 sebelumnya yang dikeluarkan pada September 2023. Saat itu, MA menerima PK Budi Said dan menghukum Antam membayar kekurangan emas 1,1 ton atau lebih dari Rp 1 triliun ke Budi Said.

Namun Antam memilih untuk mengajukan PK kedua ke Mahkamah Agung. Antam juga menggugat Budi Said ke PN Jakarta Timur dengan nomor perkara 576/Pdt.G/2023/PNJKT.TIM.

Sebelumnya, Budi Said divonis 15 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi jual beli emas Antam. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Budi Said dengan hukuman penjara selama 16 tahun dan denda Rp1 miliar.

Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Majelis Hakim, Tony Irfan saat membacakan surat putusan terhadap Budi Said di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/12/2024). 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/337/3124048//dpr-4BKT_large.jpg
Antam Menang PK, DPR: Eksekusi Putusan Terkait Budi Said Harus Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/337/3116820//ilustrasi-qVL6_large.jpeg
Hukuman Budi Said Diperberat Jadi 16 Tahun, Romli Atmasasmita Siap Jadi Saksi Ahli JPU Jika Ada Kasasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/337/3116597//crazy_rich_surabaya_budi_said_divonis_16_tahun_penjara-cmAb_large.jpg
Crazy Rich Surabaya Budi Said Divonis 16 Tahun Penjara, Hotman Paris Siap Melawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/337/3116001//ilustrasi-VNIB_large.jpeg
Breaking News: Vonis Crazy Rich Surabaya Budi Said Diperberat Jadi 16 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/320/3099539//5-fakta-babak-akhir-kasus-jual-beli-emas-1-1-emas-ton-budi-said-divonis-15-tahun-U0b0GPcfUM.jpg
5 Fakta Babak Akhir Kasus Jual Beli Emas 1,1 Emas Ton, Budi Said Divonis 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/337/3099656//korupsi-A5ag_large.jpg
Crazy Rich Surabaya Budi Said Divonis 15 Tahun Penjara, Ini Kata Pakar Hukum
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement