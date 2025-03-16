Laksda Edwin Naik Bintang 3 Jadi Wagub Lemhannas, Ini Profil Lengkapnya

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 86 perwira tinggi di TNI. Salah satu perwira tinggi yang mendapat kenaikan pangkat adalah Laksda Edwin.

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025 Edwin mendapat promosi ke bintang tiga Laksamana Madya (Laksdya) sebagai Wakil Gubernur Lemhannas. Sebelumnya dia menjabat Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asremum) Panglima TNI.

"Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh Panglima TNI, sebanyak 86 Perwira Tinggi (Pati) dari 53 Pati TNI AD, 12 Pati TNI AL, dan 21 Pati TNI AU," ujar Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto dalam pernyataannya di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (16/3/2025).

Profil Laksdya Edwin

Jenjang pendidikan Edwin, Alumni AAL-37 TH. 1991, kemudian dilanjut Dikpasis Angk-4 1991/1992, Dikpa Penerbang tahun 1994, Diklapa II Koum Angk-15 2001, Seskoal Angk-42 2004, SUS Keankuman TNI AL TA 2007.

Selanjutnya, The Intesive Train of Intern. 2010, Dikreg XLII Sesko TNI 2015, dan juga menyelesaikan Pendidikan Magister Pertahanan di Universitas Pertahanan 2018.

Selain pendidikan militer, Edwin juga menyelesaikan Pendidikan Umum Strata Satu (S1) Hukum di UHT Surabaya pada tahun 2017 dan Magister (S2) Ilmu Hukum pada tahun 2021 di universitas yang sama.

Edwin telah berkarir di TNI AL selama 33 tahun dan telah menempati berbagai posisi strategis seperti Komandan Pusat Penerbang TNI AL tahun 2019, Komandan Pusat Polisi Militer Angakatan Laut tahun 2022.

Selanjutnya menjadi Komandan Pusat Polisi Militer TNI 2023, Panglima Komando Lintas Laut Militer tahun 2023, Asrena Kasal tahun 2023 dan Asrenum Panglima TNI tahun 2024.