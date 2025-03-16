Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Fokus Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |20:49 WIB
Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Fokus Ciptakan Lapangan Pekerjaan
Presiden Prabowo pimpin ratas di Hambalang (foto: dok Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Kabupaten Bogor, membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis. Rapat memastikan proyek-proyek hilirisasi memberikan dampak nyata bagi penciptaan lapangan kerja serta pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, aquaculture, pertanian, hingga perkebunan. Analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita prioritaskan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” ungkap Rosan dari keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (16/3/2025).

Rosan menyebutkan, proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional.

Dia juga menekankan, bahwa arahan Presiden Prabowo agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

“Arahan Bapak Presiden adalah yang paling banyak menciptakan multiple-nya. Sehingga ini bisa menjadi industrialisasi, karena hilirisasi ini adalah bagian dari ujungnya industrialisasi ini,” ujar dia.

 

