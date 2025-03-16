Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Ada di Rumahnya saat KPK Geledah Soal Korupsi Bank BJB

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |22:45 WIB
Ridwan Kamil Ada di Rumahnya saat KPK Geledah Soal Korupsi Bank BJB
Ridwan Kamil (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil berada di lokasi saat rumahnya digeledah. Rumah pria yang akrab disapa Kang Emil itu digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. 

"Dari informasi teman-teman (penyidik) yang ada di sana, itu beliau ada dan kooperatif," kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025). 

Asep menjelaskan, pihaknya belum menentukan jadwal pemanggilan Kang Emil usai kediamannya digeledah. Pemanggilan tersebut guna mengklarifikasi perihal barang yang disita dari rumahnya. 

"Kita juga harus mendalami dokumen-dokumen yang kita kemarin hasil sita, kemudian barbuk elektronik itu harus kita pelajari dulu," ujarnya.

Asep menyebutkan, dari pendalaman barang bukti nantinya akan diketahui materi apa yang akan diklarifikasi terhadap Kang Emil saat pemanggilan nanti. 

"Sehingga kita tau informasi apa yang akan ditanyakan, atau akan digali pada pak RK, jadi tidak bisa sekarang, digeledah lalu dipanggil. Kita dalami dulu dokumen-dokumennya sehingga nanti tidak bolak-balik," ucapnya. 

 

Halaman:
1 2 3
      
