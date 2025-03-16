Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terpilih Secara Aklamasi, Oesman Sapta Odang Jadi Ketum KKI 2025-2029

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |22:58 WIB
Terpilih Secara Aklamasi, Oesman Sapta Odang Jadi Ketum KKI 2025-2029
OSO terpilih jadi ketum KKI
A
A
A

JAKARTA - Oesman Sapta Odang (OSO) terpilih menjadi Ketua Umum Kushin Ryu M Karate Do Indonesia (KKI) periode 2025-2029. Para pengurus daerah memilih OSO secara aklamasi, dalam Kongres Luar Biasa (KLB). 

KLB ini sebenarnya tidak direncanakan sebelumnya. Sebab, berdasarkan agenda yang diterima dari panitia, acara kali ini sesungguhnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKI seluruh Indonesia. 

Ia diminta memimpin untuk empat tahun ke depan karena Ketum sebelumnya, Nono Sampono mengundurkan diri. OSO pada periode sebelumnya merupakan Ketua Dewan Pembina KKI.

"Semua pengurus daerah sudah sepakat Pak OSO menjadi Ketum KKI. Mohon Pak OSO bersedia, demi kemajuan dan kejayaan KKI ke depan," kata Wakil Ketua Dewan Guru KKI Pusat, Ardy Ganggas dalam KLB KKI, Jakarta Pusat, Minggu (16/3/2025). 

"Acara akan dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Dewan Guru. Mohon pengurus daerah jangan meninggalkan tempat," ujar Ardy. 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
KKI Oesman Sapta Odang OSO
