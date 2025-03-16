PDIP Sebut Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia Harus Gandeng UMKM dan Penyandang Disabilitas

JAKARTA - Organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar pasar murah "Bersuka Ria UMKM Fest" dengan melibatkan puluhan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan BMI di halaman kantor Sekretariat DPP BMI Jalan Prof. DR. Soepomo 71, Jakarta Selatan.

Ketua Bidang Kehormatan DPP BMI sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Bersuka Ria UMKM Fest, Muhammad Narendra Kiemas mengungkapkan, kegiatan pasar murah atau bazar murah Bersuka Ria UMKM Fest yang digelar pada tanggal 15 s/d 16 Maret 2025 ini, dilakukan dalam rangka menyambut HUT ke-25 Tahun BMI yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 29 Maret 2025 mendatang.

Narendra menjelaskan, kegiatan UMKM Fest ini merupakan salah satu dari 9 program utama BMI yaitu, JAGA REPUBLIK (JAREK). Dalam program JAREK tersebut, BMI menggalang para pekerja industri rumahan yang bergerak dibidang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diberi nama dengan program JAGA UMKM.

"Jadi BMI memiliki manifesto gerakan yang kita namakan JAREK (JAGA REPUBLIK). Ada 9 program utama dalam JAREK, nah salah satunya adalah JAGA UMKM," kata Muhammad Narendra Kiemas di kantor Sekretariat DPP BMI, Jalan Prof. DR. Soepomo No. 71, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Maret 2025.

Sementara itu, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP BMI Sumarna Agusta mengungkapkan, selain untuk mendukung perekonomian para pekerja industri rumahan, kegiatan bazar murah UMKM Fest ini juga bertujuan membantu warga masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, khususnya di bulan ramadan, dan menyambut Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1446 H mendatang.

"Jadi di UMKM Fest ini kita hadirkan puluhan stand menarik, mulai dari sembako murah, pangkas rambut disabilitas, makanan atau kue-kue kering untuk lebaran hasil olahan teman-teman disabilitas, baju atau t-shirt produk lokal, hingga clothing produk teman-teman komunitas seni grafis binaan kita. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk ke pasar atau ke mall. Cukup datang ke UMKM Fest ini, dan ini bisa membantu serta mendorong perekonomian UMKM kita," kata Sumarna Agusta.