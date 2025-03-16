Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jakarta Diprediksi Hujan Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |06:12 WIB
Jakarta Diprediksi Hujan Hari Ini
Ilustrasi Hujan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, Minggu (16/3/2025), wilayah Jakarta bakal berawan hingga diguyur hujan. 

Melansir dari website resmi BMKG, wilayah Jakarta pada hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga petir. 

Berikut kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta berdasarkan ramalan BMKG; 

- Jakarta Pusat 

Hujan ringan dengan suhu 25-29 derajat. 

- Jakarta Barat 

Hujan ringan dengan suhu 25-29 derajat. 

- Jakarta Selatan

Hujan petir dengan suhu 24-30 derajat. 

- Jakarta Timur 

 

