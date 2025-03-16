JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi pada hari ini, Minggu (16/3/2025), wilayah Jakarta bakal berawan hingga diguyur hujan.
Melansir dari website resmi BMKG, wilayah Jakarta pada hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga petir.
Berikut kondisi cuaca di sejumlah wilayah Jakarta berdasarkan ramalan BMKG;
- Jakarta Pusat
Hujan ringan dengan suhu 25-29 derajat.
- Jakarta Barat
Hujan ringan dengan suhu 25-29 derajat.
- Jakarta Selatan
Hujan petir dengan suhu 24-30 derajat.
- Jakarta Timur