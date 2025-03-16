Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Tampang Pelaku Pembunuhan Wanita Paruh Baya di Tanjung Priok Jakut

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |07:36 WIB
JAKARTA - Polisi menangkap Suhendra, pria yang diduga membunuh seorang wanita paruh baya berinisial SSK (59) di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Berdasarkan foto yang diterima pada Minggu (16/3/2025), terlihat ia menggunakan kaus hitam. Tampak ia dalam kondisi tangan diborgol. Ia memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, alis tebal dan berkumis.

Diketahui, Suhendra ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada Sabtu kemarin sekira pukul 10.45 WIB di wilayah Cilincing, Jakarta Utara.

Tewas di Dalam Kamar Mandi

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menerangkan korban di sebuah kamar mandi rumah di Jalan 102 Terusan RT 4/ RW 6, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (14/3) sekitar pukul 11.00 WIB.

 

