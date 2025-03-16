Diduga Tak Terima Dibangunkan Sahur, Pria di Bogor Getok Kepala Pemuda Pakai Airsoft Gun

BOGOR - Seorang pemuda menjadi korban penganiayaan di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Kepala korban digetok airsoft gun oleh pelaku diduga tak terima dibangunkan sahur.

"Iya, info dari saksi saksi tadi (korban) lagi bangunin (sahur)," kata Kapolsek Citeureup AKP Ari Nugroho dikonfirmasi wartawan, Minggu (16/3/2025).

Pelaku yang diketahui berinisial AH itu diduga tak terima karena terganggu dengan suara berisik. Dari situ, pelaku memukul kepala korban dengan gagang senjata airsoft gun hingga belumuran berdarah.

"Mungkin gitu, jadi saat pemeriksaan mungkin dianggapnya berisik gitu kan. Tapi itu pemeriksaan masih sepihak dari pelaku," jelasnya.

Saat ini, pelaku sudah diamankan polisi di Polsek Citeureup berikut barang bukti airsoft gun. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Pelaku sudah diamankan korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)