Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Tak Terima Dibangunkan Sahur, Pria di Bogor Getok Kepala Pemuda Pakai Airsoft Gun

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |13:38 WIB
Diduga Tak Terima Dibangunkan Sahur, Pria di Bogor Getok Kepala Pemuda Pakai Airsoft Gun
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Seorang pemuda menjadi korban penganiayaan di wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Kepala korban digetok airsoft gun oleh pelaku diduga tak terima dibangunkan sahur.

"Iya, info dari saksi saksi tadi (korban) lagi bangunin (sahur)," kata Kapolsek Citeureup AKP Ari Nugroho dikonfirmasi wartawan, Minggu (16/3/2025).

Pelaku yang diketahui berinisial AH itu diduga tak terima karena terganggu dengan suara berisik. Dari situ, pelaku memukul kepala korban dengan gagang senjata airsoft gun hingga belumuran berdarah.

"Mungkin gitu, jadi saat pemeriksaan mungkin dianggapnya berisik gitu kan. Tapi itu pemeriksaan masih sepihak dari pelaku," jelasnya.

Saat ini, pelaku sudah diamankan polisi di Polsek Citeureup berikut barang bukti airsoft gun. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

"Pelaku sudah diamankan korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
air softgun penganiayaan bogor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/338/3190830//pemerintah-M1jR_large.jpg
Pemekaran Bogor Barat Ditargetkan Tahun 2026, Cigudeg Diproyeksikan Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190535//kasus_pembunuhan_anak_di_ciputat-WSEt_large.jpg
Polisi Ungkap Ayah Banting Bayi di Tangsel Sering Mabuk dan Bermain Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190173//kota_bogor-v1xn_large.jpg
4 Destinasi Wisata Bogor untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611//debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584//perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581//pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement