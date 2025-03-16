Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kecelakan Maut di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, 1 Orang Tewas dan 4 Luka-Luka

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |14:15 WIB
Kecelakan Maut di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, 1 Orang Tewas dan 4 Luka-Luka
Ilustrasi Kecelakaan. Foto: Dok Okezone.
BOGOR - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bogor-Sukabumi, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Satu orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 05.30 WIB. Awalnya, mobil sedan jenis Honda Accord bergerak dari arah Ciawi menuju arah Sukabumi.

"Mobil bergerak ke kanan menabrak motor Suzuki Smash dari arah berlawanan," kata Rizky dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Tidak sampai di situ, mobil Accord kembali menabrak motor Nmax dan tiga orang pejalan kaki berinsial S, A dan D. Kemudian, mobil Accord tersebut terus bergerak menabrak mobil Daihatsu Xenia dan motor Honda Supra yang sedang terpakir di bahu jalan.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," jelasnya.

Dalam kejadian ini, pengendaea motor Yamaha Nmax berinisial P (59) meninggal dunia. Sedangkan, 4 orang lainnya mengalami luka-luka.

 

