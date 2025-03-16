Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Koboi di Citeureup, Pelaku Sempat Lepaskan Tembakan ke Udara

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |19:05 WIB
Aksi Koboi di Citeureup, Pelaku Sempat Lepaskan Tembakan ke Udara
Kasus penembakan (foto: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Pelaku AH, yang memukul remaja dengan airsoft gun di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor sempat melepaskan tembakan ke udara.

"(Sempat) Nembak ke udara pakai airsoft gun," kata Kapolsek Citeureup, AKP Ari Nugroho dikonfirmasi wartawan, Minggu (16/3/2025).

Dari situ, terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Hingga akhirnya, pelaku melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada korban dengan airsoft gun.

"Saya belum dapat report dari anggota terkait berapa kalinya (tembakan ke udara), tapi sebelun melakukan itu dia nembak dulu ke udara. Getoknya ke kepala, bukan ngenain peluru ke kepala," jelasnya.

Di samping itu,, pihaknya memastikan bahwa pelaku bukan dari aparat penegak hukum. Melainkan hanya masyarakat sipil yang memiliki airsoft gun.

"Katanya swasta, bukan aparat," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/337/3189741//kasus_penembakan-UGty_large.jpg
Peristiwa 14 Desember: Uni Soviet Dikeluarkan LBB hingga Tragedi Penembakan di Sekolah AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182759//penembakan_di_tanah_abang-mEnA_large.jpg
Terungkap! Senjata Penembak Pengacara di Tanah Abang Ternyata Hadiah dari WN Timor Leste
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182706//penembak_mati_hansip_di_cakung-NoEq_large.jpg
Penembak Mati Hansip di Cakung Ternyata Residivis, 5 Kali Masuk Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182687//penembak_hansip_di_cakung-JjdG_large.jpeg
Tembak Hansip di Cakung hingga Tewas, Pelaku: Saya Khilaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement