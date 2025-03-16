Aksi Koboi di Citeureup, Pelaku Sempat Lepaskan Tembakan ke Udara

BOGOR - Pelaku AH, yang memukul remaja dengan airsoft gun di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor sempat melepaskan tembakan ke udara.

"(Sempat) Nembak ke udara pakai airsoft gun," kata Kapolsek Citeureup, AKP Ari Nugroho dikonfirmasi wartawan, Minggu (16/3/2025).

Dari situ, terjadi cekcok antara pelaku dengan korban. Hingga akhirnya, pelaku melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada korban dengan airsoft gun.

"Saya belum dapat report dari anggota terkait berapa kalinya (tembakan ke udara), tapi sebelun melakukan itu dia nembak dulu ke udara. Getoknya ke kepala, bukan ngenain peluru ke kepala," jelasnya.

Di samping itu,, pihaknya memastikan bahwa pelaku bukan dari aparat penegak hukum. Melainkan hanya masyarakat sipil yang memiliki airsoft gun.

"Katanya swasta, bukan aparat," pungkasnya.