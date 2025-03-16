Curah Hujan Masih Tinggi, Pemprov Jakarta Kembali Modifikasi Cuaca Hari Ini

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kembali melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada Minggu (16/3). Hal ini menyusul adanya potensi curah hujan yang tinggi di Jakarta pada waktu sore hingga malam hari ini.

"Operasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, khususnya menjelang peningkatan curah hujan yang diprediksi terjadi pada sore hingga malam hari ini," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Isnawa menjelaskan, OMC telah dilaksanakan sejak 11 Maret 2025 silam. Pada hari keenam pelaksanaan OMC Ini, BPBD bekerja sama dengan BMKG, TNI AU dan PT Rekayasa Atmosphere Indonesia (RAI) melaksanakan satu sortir penerbangan menggunakan pesawat Casa 212 milik TNI AU.

"Dengan area penerbangan sekitar Kabupaten Serang dan Pandeglang," jelasnya.

Operasi ini diklaim mampu mengurangi curah hujan hingga 40% di wilayah Jabodetabek. Hasil ini dinilai menunjukkan efektivitas OMC dalam meringankan beban masyarakat yang terancam oleh banjir akibat curah hujan ekstrem.