Sempat Hilang, Pria Ini Ditemukan Tewas Tergantung

BOGOR - Pria berinisial MN (30), ditemukan tewas diduga gantung diri di area perkebunan Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Jasad almarhum sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

Kapolsek Cijeruk, Kompol Didin Komarudin mengatakan, jasad MN ditemukan sekira pukul 08.00 WIB. Awalnya, ada warga yang melapor menemukan sesosok pria dalam kondisi tergantung di pohon.

"Setelah dilakukan pengecekan bahwa benar korban atas nama MN umur 30 tahun," kata Didin dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati leher MN tergantung pada tali tambang berwarna hijau dan menemukan beberapa luka di bagian jari tangan kakan dengan bercak darah serta punggung kaki terdapat bercak darah.