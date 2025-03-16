Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Hilang, Pria Ini Ditemukan Tewas Tergantung

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |22:03 WIB
Sempat Hilang, Pria Ini Ditemukan Tewas Tergantung
Pria gantung diri (foto: freepik)
A
A
A

BOGOR - Pria berinisial MN (30), ditemukan tewas diduga gantung diri di area perkebunan Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Jasad almarhum sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

Kapolsek Cijeruk, Kompol Didin Komarudin mengatakan, jasad MN ditemukan sekira pukul 08.00 WIB. Awalnya, ada warga yang melapor menemukan sesosok pria dalam kondisi tergantung di pohon.

"Setelah dilakukan pengecekan bahwa benar korban atas nama MN umur 30 tahun," kata Didin dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapati leher MN tergantung pada tali tambang berwarna hijau dan menemukan beberapa luka di bagian jari tangan kakan dengan bercak darah serta punggung kaki terdapat bercak darah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/612/3177687//viral-TO2R_large.jpg
Viral Mahasiswa Timothy Anugerah Meninggal karena Dibully, Pesan di Grup WhatsApp Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173768//gantung_diri_gegara_judol-Vz6K_large.jpg
Depresi Gegara Judol, Pria di Cilincing Ditemukan Tewas Tergantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031//gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162726//ledakan-fe7L_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Bogor, Empat Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162181//operator_alat_berat_tewas_tertimbun_sampah-0q9J_large.jpg
TPA Galuga Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162150//benda_diduga_granat-QvVs_large.jpg
Geger! Benda Diduga Granat Ditemukan di Lahan Kosong Desa Ciseeng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement