HOME NEWS MEGAPOLITAN

Leher Gadis di Penjaringan Ditusuk Teman Dekatnya hingga Bersimbah Darah

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |22:37 WIB
Leher Gadis di Penjaringan Ditusuk Teman Dekatnya hingga Bersimbah Darah
Gadis di Penjaringan Ditusuk Teman Dekatnya (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral adanya aksi dugaan penusukan yang dialami seorang perempuan berinisial AA (23) di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kini, kasus tersebut tengah ditangani oleh kepolisian.

Dugaan aksi penusukan itu sampai viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah akun @merekamjakarta pada Minggu (16/3/2025). Aksi dugaan penusukan tersebut sejatinya terjadi pada Selasa, 11 Maret 2025 lalu dengan korban perempuan inisial AA dan pelakunya lelaki yang berstatus teman dekatnya.

Dalam video yang diunggah, korban yang tampak bagian bajunya terdapat paparan darah itu tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena terluka di bagian lehernya. Korban pun menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut.

Peristiwa itu terjadi saat korban baru saja pulang bekerja, dia lantas bertemu dengan pelaku di kawasan Jalan Muara Baru Ujung Gedung Pompa. Saat tengah berjalan berduaan, pelaku meminjam handphone korban, hanya saja pelaku lantas mengantongi handphone tersebut.

Pelaku menyebutkan bakal mengembalikan handphone korban jika korban mau menuruti kemauannya, hanya saja korban enggan menurutinya. Pelaku lantas memukul korban dan menusuk leher korban dengan pisau cutter, usai itu pelaku pergi meninggalkan korban begitu saja.

 

Halaman:
1 2
      
