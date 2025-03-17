Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Hadiri Rapat Percepatan Hilirisasi Nasional Berbagai Sektor Strategis

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |04:53 WIB
Panglima TNI Hadiri Rapat Percepatan Hilirisasi Nasional Berbagai Sektor Strategis
Panglima TNI Hadiri Rapat Percepatan Hilirisasi Nasional Berbagai Sektor Strategis. Foto: Dok BPMI Setpres.
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat terbatas (Ratas) bersama sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, bertempat di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/03/2025). 

Rapat ini berfokus pada upaya memastikan bahwa proyek-proyek hilirisasi memberikan manfaat nyata dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia. 

Dilakukan analisis mendalam untuk menetapkan prioritas proyek-proyek yang dapat memberikan dampak optimal bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada tahap awal, melainkan harus menjadi langkah awal menuju industrialisasi yang lebih luas dan berkelanjutan. 

Proyek hilirisasi ini dapat berkontribusi dalam menekan impor, meningkatkan ekspor, serta memperkuat daya saing industri nasional. 

Selain itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar proyek-proyek hilirisasi mengutamakan penciptaan lapangan kerja dengan mengombinasikan teknologi dan sektor padat karya. 

Ia juga menekankan pentingnya pengembangan industri substitusi impor serta pemerataan investasi hilirisasi di seluruh wilayah Indonesia, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di satu pulau, melainkan tersebar secara merata di seluruh negeri.

(Puteranegara Batubara)

      
