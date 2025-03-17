Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Kapolres Ngada Jalani Sidang Etik Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur Hari Ini

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |07:14 WIB
Eks Kapolres Ngada Jalani Sidang Etik Kasus Pencabulan Anak di Bawah Umur Hari Ini
Ilustrasi Polri. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja hari ini, Senin (17/3/2025).

Adapun Fajar terjerat kasus pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang berusia 20 tahun. Tindakan Fajar dianggap merupakan pelanggaran berat, dan terancam sanksi pemberhentian.

"Div Propam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar direncanakan hari Senin tanggal 17 Maret 2025," kata Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto kepada wartawan. 

Agus mengatakan, atas tindakan pelanggaran berat itu, pihaknya menetapkan pasal berlapis dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan tidak hormat (PTDH) kepada Fajar.

"Sampai kita melaksanakan gelar perkara, Div Propam melaksanakan gelar perkara dan ini adalah kategori berat. Sehingga pasal yang disampaikan Pak Karopenmas tadi adalah pasal yang berlapis dengan kategori berat dan kita juncto-kan PP 1/2003 tentang pemberhentian anggota Polri," kata Agus saat jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

Sebagai informasi, eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan narkotika. Penetapan tersangka dilakukan usai Divisi Propam Polri memeriksa perwira menengah (pamen) Polri itu. 

 

Halaman:
1 2
      
