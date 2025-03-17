Kunker ke Gresik Hari Ini, Prabowo Bakal Resmikan Pabrik Emas Freeport

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Gresik, Jawa Timur hari ini, Senin (17/3/2025).. Dalam kunjungannya, Prabowo akan menyambangi pabrik PT Freeport Indonesia.

“Bapak Presiden dijadwalkan berangkat pada siang hari menuju Kabupaten Gresik untuk meresmikan pabrik Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permanan kepada wartawan.

Yusuf menuturkan, pabrik Precious Metal Refinery ini merupakan fasilitas pemurnian lumpur anoda yang menggunakan proses Hydrometallurgy terbesar di dunia.

PMR juga merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu (pertambangan dan pengolahan) ke hilir (pemurnian).

“Hal ini memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses hilirisasi di negeri ini,” ujar dia.

Dia melanjutkan, setelah menyambangi pabrik PMR Freeport, Kepala Negara akan melanjutkan kunjungan kerja ke Sidoarjo. Di sana, Prabowo akan meresmikan 17 stadion di berbagai daerah yang akan dipusatkan di Sidoarjo.

“Pada sore harinya, Presiden dijadwalkan kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Juanda,” jelas dia.

(Puteranegara Batubara)