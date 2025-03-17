Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Isu Posisi Sri Mulyani di Kabinet, Dasco: Presiden Belum Ada Rencana Reshuffle

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |14:11 WIB
Soal Isu Posisi Sri Mulyani di Kabinet, Dasco: Presiden Belum Ada Rencana Reshuffle
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Okezone/Fiqri.
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan Reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal itu dilontarkan Dasco, sekaligus merespons isu Sri Mulyani bakal terkena kocok ulang dari Kabinet Merah Putih.

"Saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah, bahwa sejak beredarnya isu ada Reshuffle ke beberapa menteri termasuk Bu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat dalam hal ini Presiden belum ada rencana melakukan Reshuffle," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

Dasco mengaku dapat informasi itu kala melakukan konfirmasi ke Pemerintah. Hal itu ditujukan untuk meluruskan kabar yang berkembang, ihwal adanya Reshuffle kabinet 

"Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam waktu dekat belum ada rencana Reshuffle," ujar Ketua Harian DPP Gerindra ini.

Sekedar informasi, isu adanya Reshufle muncul menyusul adanya pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo di Istana Negara pada hari Rabu, 12 Maret 2025.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641/prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638/prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190591/prabowo-1EaN_large.jpg
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190590/prabowo_subianto-ktGO_large.jpg
Mengharukan, Prabowo Tinjau Posko Pengungsi di Agam Disambut Lagu Indonesia Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190355/prabowo_subianto-FHk1_large.jpg
Presiden Prabowo Segera Kunjungi Tanah Papua, Ini Agendanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190337/prabowo_subianto-vQM2_large.jpg
Prabowo: Jaga Raja Ampat dan Semua Kawasan, Jangan Dirusak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement