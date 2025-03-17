Soal Isu Posisi Sri Mulyani di Kabinet, Dasco: Presiden Belum Ada Rencana Reshuffle

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan Reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal itu dilontarkan Dasco, sekaligus merespons isu Sri Mulyani bakal terkena kocok ulang dari Kabinet Merah Putih.

"Saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah, bahwa sejak beredarnya isu ada Reshuffle ke beberapa menteri termasuk Bu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat dalam hal ini Presiden belum ada rencana melakukan Reshuffle," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

Dasco mengaku dapat informasi itu kala melakukan konfirmasi ke Pemerintah. Hal itu ditujukan untuk meluruskan kabar yang berkembang, ihwal adanya Reshuffle kabinet

"Dan saya pikir apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dalam waktu dekat belum ada rencana Reshuffle," ujar Ketua Harian DPP Gerindra ini.

Sekedar informasi, isu adanya Reshufle muncul menyusul adanya pertemuan antara Sri Mulyani dengan Prabowo di Istana Negara pada hari Rabu, 12 Maret 2025.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto.

(Puteranegara Batubara)