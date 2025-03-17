Hadiri Peresmian Pabrik Emas Freeport, Prabowo Cerita Makna 08 bagi Hidupnya

GRESIK - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian produksi pabrik pemurnian logam mulia milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025). Dalam kesempatan itu, ia menceritakan angka 08 bagi hidupnya.

Mulanya, Prabowo mengaku telah mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo untuk hadir. Tetapi, Jokowi berhalangan menghadiri acara tersebut.

“Jadi mungkin memang takdir ini dirintis di zaman pemerintahan beliau, yang resmikan saya dan ini namanya karunia,” ucap Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo pun mengatakan, hari yang dipilih untuk peresmian pabrik itu pun tanggal baik, yakni 17 Maret 2025. Jika dijumlahkan, satu tambah tujuh sama dengan delapan.

"Memang angka delapan itu angka baik dalam karier hidup saya. Jadi saya presiden ke-8 RI, dulu waktu saya aktif di tentara, saya punya sandi 08. Mungkin kalau 07, saya presiden ke-7, tapi saya presiden ke-8," ungkapnya.