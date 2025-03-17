Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Video Viral Bidan Rita Asli atau Hoax?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |14:46 WIB
Apakah Video Viral Bidan Rita Asli atau Hoax?
JAKARTA – Apakah video viral Bidan Rita asli atau hoax? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Okezone akan mengulasnya secara lengkap dalam artikel Senin, (17/3/2025).

Viral di media sosial sosok Bidan Rita yang disebut sebagai saingan Bu Guru Salsa. Netizen pun mencari video Bidan Rita yang berdurasi 40 detik. Di video tersebut, Bidan Rita diduga melakukan tindakan tak senonoh di depan kamera ponsel.

Setidaknya ada sejumlah puluhan video yang beredar dan diduga menampilkan sosok yang diduga Bidan Rita. Dalam salah satu video, ia tampak mengenakan seragam berwarna ungu yang menyerupai pakaian tenaga kesehatan.

Namun hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang maupun dari individu yang diduga dalam video viral tersebut.

Oleh karena itu, kebenaran informasi video viral Bidan Rita yang marak di media sosial itu masih dipertanyakan.

 

