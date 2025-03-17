Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Siapakah Sosok Bidan Rita yang Videonya Banyak Diburu Netizen di Media Sosial?

Lutfan Faizi , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |14:49 WIB
Siapakah Sosok Bidan Rita yang Videonya Banyak Diburu Netizen di Media Sosial?
Bidan Rita (foto: dok medsos)
JAKARTA - Siapakah sosok Bidan Rita yang videonya banyak diburu netizen di media sosial? Pertanyaan ini akan menjawab rasa penasaran orang-orang terkait video yang sedang viral belakangan. 

Baru-baru ini, jagat maya Tanah Air kembali heboh usai viralnya sebuah video memperlihatkan seorang perempuan melakukan tindakan tidak senonoh di kamar mandi. Video berdurasi beberapa menit itu sudah tersebar luas di berbagai platform media sosial, seperti X (dulu Twitter) dan langsung memicu kontroversi. 

Setelah ditelusuri, sosok perempuan dalam video disebutkan bernama Rita. Selain itu, ia juga diduga sebagai bidan karena memakai pakaian yang khas dengan profesi tersebut.

Sosok Bidan Rita yang videonya viral di media sosial

Nama Bidan Rita menjadi perbincangan usai viralnya video berdurasi 40 detik yang menampilkan seorang perempuan melakukan tindakan tak senonoh di depan kamera ponsel.

Pada video terkait, perempuan itu terlihat mengenakan pakaian berwarna ungu muda. Video tersebut juga sudah ditonton jutaan kali dalam waktu singkat, sehingga memicu berbagai reaksi dari netizen.

Namun, sampai kini identitas asli Bidan Rita belum terkonfirmasi secara resmi. Sejumlah netizen juga mempertanyakan apakah sosok dalam video itu benar-benar seorang bidan atau hanya memakai seragam yang mirip saja.

 

Halaman:
1 2
      
