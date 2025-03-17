Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Laznas Berbasis Pesantren, Menag: Pengelolaan Zakat Bisa Transparan dan Akuntabel

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |15:11 WIB
Resmikan Laznas Berbasis Pesantren, Menag: Pengelolaan Zakat Bisa Transparan dan Akuntabel
Menteri Agama Nasaruddin Umar
A
A
A

JAKARTA - Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta dengan penuh semangat menyambut kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., untuk meresmikan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Darunnajah pada Senin (17/3/2025).

Kunjungan ini menandai langkah bersejarah yang membuka babak baru dalam pengelolaan dana sosial keagamaan, memperkuat peran pesantren dalam pembangunan ekonomi umat melalui zakat.

"Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Peresmian Laznas ini merupakan amanah besar yang akan kami emban dengan penuh tanggung jawab," kata KH. Sofwan Manaf, M.Si., Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah.

Laznas Darunnajah Charity berada di bawah Yayasan Darunnajah Sejahtera Mandiri dan berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) secara profesional dan akuntabel. 

Visi besar Laznas Darunnajah adalah menjadi "Lembaga Amil Zakat Terbaik di Indonesia Berbasis Pesantren." Visi ini mengusung aspirasi tinggi untuk menjadi bagian dari ekosistem filantropi Islam yang berkembang pesat di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menegaskan, peresmian Laznas berbasis pesantren seperti Darunnajah adalah langkah strategis dalam optimalisasi potensi zakat nasional.

"Laznas Darunnajah ini akan memperkuat kontribusi pesantren dalam pemberdayaan umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
menag Kemenag Laznas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/623/3190815//kemenag-z7co_large.jpeg
Akselerasi PTKI Menuju Kelas Dunia: Capaian Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190616//tersangka_korupsi_immanuel_ebenezer-g5y3_large.jpg
Perkara Korupsi Eks Wamenaker Masuk Tahap II, Noel: Petarung Harus Siap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190561//banjir-31Dr_large.jpg
Ratusan Madrasah dan Pesantren Terdampak Bencana di Aceh dan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190336//kpk-kC4W_large.jpg
Gus Yaqut Diperiksa KPK soal Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji, Ini Kata Kuasa Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190335//korupsi_kuota_haji-oQ3S_large.jpg
Kasus Kuota Haji, Eks Bendahara Amphuri Dicecar KPK soal Audit BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190334//gus_yaqut-Uu8p_large.jpg
Periksa Gus Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement