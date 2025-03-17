Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selesai Diperiksa KPK terkait Kasus PGN, Nicke Widyawati Pilih Bungkam

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |15:14 WIB
Selesai Diperiksa KPK terkait Kasus PGN, Nicke Widyawati Pilih Bungkam
Nicke Widyawati
A
A
A

JAKARTA - Eks Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina, Nicke Widyawati selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan PT. Inti Alasindo Energi (PT. IAE). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. 

Pantauan di lokasi, Nicke terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 14.12 WIB. Ia memilih bungkam saat ditanya sejumlah pertanyaan, termasuk materi pemeriksaannya kali ini. 

Ia tetap bergeming menuju mobilnya meski awak media terus mencecar sejumlah pertanyaan. 

Sebelumnya, Nicke Widyawati memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pada transaksi jual beli gas antara PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN) dan PT. Inti Alasindo Energi (PT. IAE). Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus tersebut. 

"Betul hari ini Senin, tanggal 17 Maret 2025 saudari Nicke Widyawati telah hadir di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/3/2025). 

Halaman:
1 2
      
PGN KPK Nicke Widyawati
