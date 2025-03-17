Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Generasi Muda Didorong Kuasai Teknologi Blockchain dan Literasi Digital

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |20:12 WIB
JAKARTA - Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bersama Perkumpulan Gen Indonesia akan menggelar Surabaya Blockchain Week (SBW) 2025. Kegiatan ini untuk mendukung kemajuan teknologi blockchain di Indonesia,

Kepala PSPI-KP ITS Arman Hakim Nasution mengatakan, bahwa SBW 2025 dapat menjadi kesempatan besar untuk meningkatkan pemahaman publik tentang teknologi blockchain. Terutama bagi generasi muda yang kelak menjadi tulang punggung pengembangan teknologi bangsa.

“SBW 2025 menjadi salah satu langkah Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi blockchain dunia,” ujar Arman, Senin (17/3/2025).

Indonesia Blockchain Center (IBC) juga akan turut memberikan kontribusinya melalui keikutsertaan dalam SBW 2025. Dalam hal ini, IBC akan membantu ITS dan Perkumpulan Gen Indonesia dalam menyebarkan awareness tentang acara tersebut.

“Tidak hanya awareness, IBC tentu akan bersinergi kuat dengan ITS dalam hal penyebaran informasi tentang teknologi blockchain,” imbuhnya.

Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS tersebut turut juga menegaskan, SBW 2025 dapat menjadi parameter jalannya proses perkembangan teknologi blockchain di Indonesia. Hal ini lantaran SBW 2025 tidak hanya menggaet partisipan dalam negeri saja, melainkan antusiasme global juga ditargetkan ikut berpartisipasi.

Ketua Perkumpulan Gen Indonesia Mercy Tirayoh menyambut dengan antusias jalinan kerja sama ini. Mercy menilai pemahaman mengenai teknologi blockchain diperlukan oleh setiap individu untuk menghadapi perkembangan teknologi global.

“SBW 2025 diharapkan menjadi ajang edukasi teknologi blockchain di Indonesia di antaranya untuk anak muda Indonesia,” ungkapnya.

 

